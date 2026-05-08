Евросоюз рассмотрит условия прямых переговоров с РФ по Украине

Страны Европейского союза (ЕС) проведут первую дискуссию о возможности переговоров с Россией на неформальной встрече глав МИД сообщества на Кипре 27-28 мая. Об этом ТАСС рассказал дипломатический источник в Брюсселе.

Главной темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение списка «европейских условий» для начала переговоров с РФ.

По словам источника информагентства, «практических решений не следует ожидать на первой же встрече». Он добавил, что «дискуссия продолжится на встрече глав МИД 15 июня и на следующем саммите ЕС 18-19 июня».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по Украине. По его словам, ЕС не способен ни военным, ни экономическим путем повлиять на Москву без поддержки США, поэтому единственный выход — заключение сделки. При этом в Вашингтоне уже готовы подталкивать Киев к соглашению, а в самой Европе нет единства по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа страна, мешающая Украине выйти из конфликта с РФ путем переговоров.

 
