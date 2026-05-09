Премьер Словакии Фицо пожаловался Путину на новый «железный занавес»

Между европейскими странами и Россией снова появляется «железный занавес». Об этом премьер-министр Робером Фицо заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 9 мая.

«Я вижу, что у нас опять возникает «железный занавес», и я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения. Я убежден, что и Словакия, и Российская Федерация могут сделать несколько шагов в кратчайшее время, которые будут направлены на воссоздание стандартных отношений», — отметил он.

Фицо также подчеркнул, что Словакия получает от России значительные энергоресурсы, однако сотрудничество между Москвой и Братиславой не может ограничиваться только этой областью.

Роберт Фицо приехал в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также для переговоров с Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер не присутствовал на Параде Победы, который состоялся на Красной площади.

После прибытия в Москву Фицо заявил, что конфликт на Украине близится к своему завершению. Госсекретарь МИД республики Растислав Хованец также сообщил, что словацкий премьер во время визита в Москву передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Фицо заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне.

 
