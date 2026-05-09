В Кремле стартовали переговоры Путина и Фицо

В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что российский лидер коротко пообщался с Фицо тет-а-тет перед началом официальной встречи.

До этого словацкий премьер заявил, что в Европе не уважают события Второй мировой войны. По его словам, нет в мире народа, кроме российского, который бы так переживал и настолько чувствовал произошедшее в 1941-1945 годах. Он пожелал российскому народу, чтобы с ним не произошло то, что происходит в странах Европы, где «извращается история» и «конечно, нет уважения к тому, что происходило».

Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине. Какова цель этой дипломатической миссии и что именно может быть в послании — в материале «Газеты.Ru».

