Премьер Словакии заявил о неуважении европейцев ко Второй мировой войне

В Европе не уважают события Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА Новости.

По его словам, нет в мире народа, кроме российского, который бы так переживал и настолько чувствовал произошедшее в 1941-1945 годах. Он пожелал российскому народу, чтобы с ним не произошло то, что происходит в странах Европы, где «извращается история» и «конечно, нет уважения к тому, что происходило».

До этого президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам зарубежных государств с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В России 9 мая ежегодно празднуют победу в Великой Отечественной войне. Но в большинстве европейских стран и в США дата праздника другая: день победы над нацистской Германией там отмечают на день раньше, 8 мая. У сложившейся традиции есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

