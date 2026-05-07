Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Москву 9 мая передаст послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Растислав Хованец, сообщает издание Marker.

Как отметил Хованец во время заседания комитета Европейского парламента по иностранным делам, Фицо может также получить ценную информацию от президента РФ Владимира Путина касательно того, как «тот видит усилия по прекращению войны».

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Фицо, собирающийся посетить Москву в День Победы, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Он отметил, что глава словацкого правительства как и в прошлом году проведет 9 мая в Москве.

5 мая Фицо заявил, что не будет присутствовать на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве. Премьер-министр Словакии в ходе визита в столицу РФ намерен только провести короткую встречу с Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени жителей своей страны выразить благодарность советским воинам за освобождение. Комментируя предстоящую поездку, Фицо подчеркнул, что не будет испытывать никаких «угрызений совести» из-за посещения Москвы.

