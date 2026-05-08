Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным источника в авиадиспетчерских службах Евросоюза, словацкий правительственный самолет по пути в столицу РФ из Братиславы пересек воздушное пространство Чехии и Германии, после чего прошел над Балтийским морем под контролем диспетчеров Швеции и Финляндии.

Фицо во время визита в Москву 9 мая может передать президенту России Владимиру Путину послание от украинского лидера Владимира Зеленского и обсудить с российской стороной возможные шаги к урегулированию конфликта на Украине. Какова цель этой дипломатической миссии и что именно может быть в послании — в материале «Газеты.Ru».

5 мая Фицо заявил, что не будет присутствовать на параде в честь Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади в Москве. Премьер-министр Словакии в ходе визита в столицу РФ намерен только провести короткую встречу с Путиным и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени жителей своей страны выразить благодарность советским воинам за освобождение. Комментируя предстоящую поездку, Фицо подчеркнул, что не будет испытывать никаких «угрызений совести» из-за посещения Москвы.

