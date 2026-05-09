Путин пообщался с ветеранами на Параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин во время Парада Победы на Красная площадь пообщался с ветеранами Великая Отечественная война. На это обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Гостями торжественного мероприятия стали ветераны войны. По традиции они наблюдали за парадом с центральной трибуны рядом с президентом России и зарубежными лидерами, прибывшими на празднование.

Среди почетных гостей были ветераны Нина Данилкович, Степан Едыкин, Семен Люлько, Кирилл Семенов и Константин Федотов.

Во время парада Путин сидел рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступил речью, которую «оправданно ждал весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, были ли попытки сорвать День Победы.