Песков рассказал, были ли попытки сорвать День Победы

Сергей Бобылев/РИА Новости

Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Ничего не пытались, все хорошо», — отметил представитель Кремля.

Утром 8 мая Минобороны РФ сообщило о том, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары беспилотниками по позициям российских войск и гражданским объектам в Белгородской и Курской областях, несмотря на объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы.

В зоне СВО было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. В российском оборонном ведомстве отметили, что группировки ВС России зеркально реагировали на нарушение перемирия и «наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов».

Россия объявила одностороннее перемирие на 8 и 9 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально отказался поддержать российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

