Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, кто сидел рядом с Путиным на параде

На трибуне рядом с Путиным сидели ветеран ВОВ Турунов и герой СВО Рыжов
ТАСС

Президент России Владимир Путин сидел на Параде Победы на Красной площади рядом с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и героем России, участником СВО Леонидом Рыжовым.

Свет Саввич Турунов — ветеран Великой Отечественной войны, адмирал и артиллерист. С 1976 по 1990 год он был помощником министра обороны СССР и стал лауреатом Ленинской премии. В начале войны Турунов находился в Рыбинске, куда отец отправил семью к бабушке. Там он окончил курсы трактористов и участвовал в уборке урожая в колхозах. В Красную Армию его призвали 5 января 1943 года.

Леонид Рыжов — гвардии полковник, Герой России и ЛНР. Его подразделение отличилось при форсировании реки Северский Донец и в боях за освобождение территории ЛНР, завершившиеся к началу июля 2022 года.

28 июля 2022 года закрытым указом президента России Рыжову присвоили звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ прошел на Красной площади. В ходе мероприятия Владимир Путин выступил речью, которую «оправданно ждал весь мир», анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоялось без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, были ли попытки сорвать День Победы.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!