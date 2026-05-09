Песков рассказал, что Путин и Трамп говорили о значении Дня Победы

Песков: Путин и Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пока не обменивались поздравлениями по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, главы государства говорили о значении Дня Победы во время последнего телефонного разговора.

Путин и Трамп провели телефонный разговор 29 апреля, в ходе которого глава РФ проинформировал коллегу о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

Ранее Россия объявила перемирие на период празднования Дня Победы в зоне боевых действий на Украине.