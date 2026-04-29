Трамп рассказал Путину о положении Ирана

В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство». Об этом на брифинге заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, нынешняя ситуация вокруг Ирана была ключевой темой среди вопросов международной повестки в разговоре двух президентов. Трамп подвел итоги завершившейся фазы конфликта, в котором сейчас продолжает действовать режим прекращения огня.

Путин поддержал решение американского лидера продлить временное перемирие в зоне конфликта и тем самым дать шанс развитию переговорного процесса и способствовать стабилизации положения дел на Ближнем Востоке.

«При этом президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям — и, конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», — сообщил Ушаков.

Общаясь с Трампом, Путин подтвердил устойчивый курс России на «всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса». Он также поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанными с иранской ядерной программой.

«В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем — и, естественно, командой американских переговорщиков», — подытожил помощник президента России.

По его словам, беседа длилась в общей сложности чуть более часа, прошла в дружеском ключе и была откровенной и в то же время деловой.

Ранее Ушаков рассказал о возможности объявления перемирия на День Победы.