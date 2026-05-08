Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, когда посланники Трампа могут приехать на переговоры в Киев

Зеленский ожидает прибытия представителей США в Киев на рубеже весны-лета
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украина ожидает приезда в Киев представителей президента США Дональда Трампа в конце весны или начале лета. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что выслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова по итогам встреч в США, которые были посвящены возобновлению переговоров.

«Согласовываем график необходимых визитов и ожидаем в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны – лета. Надеемся, что на этот раз получится реализовать запланированное и активизировать дипломатию. Обсудили гуманитарные задачи, в частности продолжение обменов военнопленных. Дорабатываем детали договоренностей, которые могут гарантировать безопасность», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул важность «конструктива» в общении с американцами и отметил, что «нужно двигаться к миру, усиливая Украину и двусторонние отношения с Америкой».

6 мая Bloomberg сообщил о намерении Умерова поехать в Майами для встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что России неизвестны цели поездки Умерова в США. Агентство Reuters сообщило, что Умеров поручил обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения конфликта.

4 мая Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией. 1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса по мирным переговорам.

Ранее стало известно, как США восприняли отказ Киева вывести ВСУ из Донбасса.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!