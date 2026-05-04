Зеленский заявил о готовности Украины к трехсторонним переговорам

Киев готов к проведению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что на встрече с премьер-министром Польши Дональдом Туском он проинформировал польского лидера о ходе мирных переговоров.

«Нам нужно долгосрочное прекращение огня, надежная безопасность и длительный мир. И мы готовы к следующему раунду трехсторонних переговоров», — отметил он.

Также на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил о необходимости разработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта, а также отметил, что ЕС должен участвовать в переговорах по Украине.

В апреле спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что Киев рассматривает ближайшие месяцы как «окно возможностей» для остановки боевых действий на Украине.

Также 4 мая издание «РБК-Украина» сообщило, что Киев видит вариант завершения конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, но без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

1 мая стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах. 3 мая в посольстве Украины в Вашингтоне рассказали, что США пока не ответили на предложение Киева провести переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее на Украине рассказали о возможном «новом этапе» в переговорах.