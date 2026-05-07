Умеров прибыл в Майами для переговоров по конфликту на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прилетел в Майами, чтобы провести серию встреч c представителями США. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Умерову поручили обсудить возможный обмен военнопленными и активизировать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.

4 мая член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мнение Украины в вопросе мирного урегулирования «давно никого не интересует», Киев предложил не меньше десятка своих вариантов, но они исходят из странных источников.

Он напомнил позицию России еще до начала спецоперации. Украине достаточно было провести демилитаризацию и денацификацию, тогда «боевых действий бы не случилось», сказал депутат.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов сообщил, что урегулирование украинского конфликта возможно только при условии отказа Североатлантического альянса от курса на стратегическое поражение России и прекращения посягательств на ее коренные интересы.

Ранее сообщалось о планах ЕС затянуть конфликт на Украине до конца десятилетия.