В Кремле ответили на вопрос, связана ли поездка Умерова в США с возобновлением переговоров

России неизвестны цели поездки секретаря совета национальной безопасности и обороны страны Рустема Умерова в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе главный переговорщик Украины отправляется в Майами для встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Ожидается, что переговоры, проходящие на фоне тупика в мирном процессе и требований РФ по Донбассу, сосредоточатся на вопросах безопасности и обмене гражданами.

«Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

1 мая стало известно, что Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах и переключения на конфликт США и Ирана. 3 мая в посольстве Украины в Вашингтоне рассказали, что США пока не ответили на предложение Киева провести переговоры.

Ранее обсудсмен рассказала о переговорах с Украиной по военнопленным.