В Европе вновь заговорили об использовании российских активов для Украины

Нидерланды стремятся возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до €210 млрд для помощи Украине в 2027 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Шесть дипломатов и представителей ЕС сообщили, что министр финансов Нидерландов Элко Хайнен обсуждал вопрос российских активов на закрытой встрече в Брюсселе и заручился поддержкой европейских коллег.

Издание пишет, что дипломаты и чиновники ЕС не питают иллюзий по поводу того, что Киеву может потребоваться больше денег для продолжения конфликта против России, и Нидерланды вместе со странами Северной Европы считают, что необходимо вернуться к дискуссии по поводу использования замороженных активов России.

«Европейский совет в декабре прошлого года согласился с тем, что союз обязался заблокировать активы до получения Украиной репараций и оставляет за собой право использовать активы для погашения кредита в полном соответствии с правом ЕС и международным правом. Наша позиция остается в соответствии с этим соглашением», — заявил представитель правительства Нидерландов.

При этом отмечается, что возвращение к вопросу использования российских активов может вызвать споры в странах ЕС, среди которых не все согласны с этим шагом. Так, например, юридических и экономических последствий опасается Бельгия, где хранятся активы.

В декабре 2025 года Совет Европейского союза (ЕС) запретил передавать России ее замороженные активы. Также в декабре глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что активы будут заморожены до выплаты Россией ущерба Украине.

24 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может вернуться к варианту с использованием замороженных российских активов для Украины. При этом 25 февраля министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль отметил, что эта тема снята с повестки дня. 27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что попытки западных стран своровать российские активы продолжатся.

