В Раде предложили официально разрешить откупаться от мобилизации

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк предложил в интервью изданию «Телеграф» украинцам, не желающим служить в армии, дать официальную возможность откупиться от мобилизации.

По его словам, те, кто не хочет служить в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), дают крупные взятки, до $20 тысяч, и покупают нужные справки.

«Поэтому оптимальный вариант — предложить им возможность «экономичного бронирования». Желающие получить официальную, скажем так, отсрочку от службы в ВСУ, платят за это. Но платят «в белую». И спокойно передвигаются по Украине и выезжают за ее пределы», — пояснил депутат.

Он добавил, что из полученных средств можно было бы формировать «мотивационный» фонд для тех, кто вступит в ВСУ через рекрутинговую кампанию.

2 мая украинское издание «Страна.ua» писало, что сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) начнут проводить систематические рейды для поиска новобранцев в спортивных залах и фитнес-клубах.

Как заявил глава антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудыменко, ему надоело одновременно видеть «спортзалы, забитые качками, которые очевидно кем-то забронированы», и слышать о скандалах, связанных с превышением полномочий сотрудниками ТЦК.

Ранее Зеленский объявил о реформе украинской армии.