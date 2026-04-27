Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
На Украине продлят мобилизацию и военное положение

Зеленский предложил продлить на Украине мобилизацию и военное положение
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года. Об этом сообщается на сайте парламента.

Издание «Страна.ua» отмечает, что рассмотреть законопроекты могут уже на этой неделе.

В январе этого года Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине еще на 90 дней, до 4 мая. Тогда за соответствующий законопроект проголосовали 333 депутата. Действие предыдущих указов истек 3 февраля.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что не будет после начала возможного перемирия отменять военное положение и мобилизацию в стране, а сделает это только после получения гарантий безопасности. Политик подчеркнул, что гарантии должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров Киева и быть получены одновременно с договоренностями о завершении вооруженных действий.

Ранее Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить по контракту.

 
