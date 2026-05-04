Солдаты ВСУ получили предложение выкупить свою свободу

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложило своим бойцам под Гуляйполем выкупить возможность покинуть передовую. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, такое предложение поступило бойцам «Скалы». Им предоставили возможность уйти с передовой за определенную сумму. Как стало известно источнику в силовых структурах, стоимость демобилизации оценили в несколько десятков тысяч долларов. Отмечается, что украинские военные на данный момент занимаются поиском денег.

В октябре 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что около 250 тысяч бойцов ВСУ с начала конфлитка самовольно оставили военную часть.

Секретарь Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал одной из причин бегства украинских солдат с линии фронта — нехватку людей, которые могли бы заменить тех, кто «задолбался». Среди других причин депутат назвал страх из-за огромных потерь в рядах ВСУ.

Костенко также заступился за насильственную мобилизацию на Украине, отметив, что «нет ни одной армии мира, в которой была бы добровольная мобилизация в войне на выживание такого масштаба».

Ранее в ВСУ заявили, что не хотят воевать.

 
