На Украине есть случаи, когда прячущиеся от мобилизации граждане годами не выходят из дома, из-за чего получают серьезные проблемы со здоровьем или же лишаются жизни. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил украинский политолог Алексей Гарань.

«Я знаю случаи, когда люди годами прячутся от мобилизации — сидят в четырех стенах, почти не выходят. Это ведь колоссальное психологическое давление. И есть случаи серьезных проблем со здоровьем, даже смертей. Возможно, это совпадение, но очевидно, что такой образ жизни — это огромный стресс для организма», — отметил он.

По словам политолога, на Украине есть «значительная проблема» с принудительной мобилизацией, и украинском обществе сейчас «сформировалась атмосфера», в которой сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) преподносятся как «едва ли не главный «враг» украинцев».

В апреле украинская военнослужащая и парамедик Юлия Паевская заявила, что принудительная мобилизация на Украине близка к провалу. Также в апреле глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что украинцы бегут от мобилизации и публикуют видео, в которых посылают ТЦК «на три буквы».

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что ситуация с мобилизацией на Украине складывается тяжело, а граждане отказываются сражаться за коррумпированные власти страны и оказывают сопротивление ТЦК.

Ранее на Украине рассказали о желании депутатов Рады снизить возраст мобилизации.