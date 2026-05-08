Мэр Харькова назвал «кризисной» ситуацию с демографией и кадрами на Украине

На Украине сложилась кризисная кадровая демографическая и кадровая ситуация. Об этом в интервью «Укринформ» заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Нужна государственная стратегия на возвращение всех украинцев. Кадровая и демографическая ситуация — она на самом деле кризисная. По всей стране, не только в Харькове. И это, пожалуй, самый большой вызов, который стоит перед нами. Задача государства — сделать так, чтобы наши люди за границей видели для себя будущее на Украине», — отметил он.

По его словам, у уехавших за границу украинцев накопилась «колоссальная усталость». Терехов уверен, что если будут закрыты вопросы безопасности, жилья, работы, образование и медицины, а также если граждане будут понимать «правила жизни в стране» и увидят «перспективу», то они вернутся на Украину. При этом Терехов раскритиковал планы властей заменить уехавших украинцев мигрантами.

«Не нужно привыкать к мнению, что их можно кем-то заменить. Я категорически против массового привлечения трудовых мигрантов. Разве это будут какие-то отдельные специалисты, высококвалифицированные, которых у нас действительно нет», — сказал мэр.

В мае ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко написала, что ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тыс. человек, что соразмерно населению областного центра вроде Винницы.

В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев попытается привлечь больше мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук. Также в апреле Буданов отметил, что «никто не вернется» на Украину просто так, и эти иллюзии нужно «отбросить».

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал, что ежегодно Украина теряет около 300 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин сообщил, что с начала украинского конфликта страну покинуло более 5 млн граждан.

Ранее на Украине назвали «очень низким» уровень рождаемости в стране.