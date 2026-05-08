Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Мэр Харькова назвал «кризисной» ситуацию с демографией и кадрами на Украине

Мэр Харькова Терехов: на Украине кризисная кадровая и демографическая ситуация
Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

На Украине сложилась кризисная кадровая демографическая и кадровая ситуация. Об этом в интервью «Укринформ» заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Нужна государственная стратегия на возвращение всех украинцев. Кадровая и демографическая ситуация — она на самом деле кризисная. По всей стране, не только в Харькове. И это, пожалуй, самый большой вызов, который стоит перед нами. Задача государства — сделать так, чтобы наши люди за границей видели для себя будущее на Украине», — отметил он.

По его словам, у уехавших за границу украинцев накопилась «колоссальная усталость». Терехов уверен, что если будут закрыты вопросы безопасности, жилья, работы, образование и медицины, а также если граждане будут понимать «правила жизни в стране» и увидят «перспективу», то они вернутся на Украину. При этом Терехов раскритиковал планы властей заменить уехавших украинцев мигрантами.

«Не нужно привыкать к мнению, что их можно кем-то заменить. Я категорически против массового привлечения трудовых мигрантов. Разве это будут какие-то отдельные специалисты, высококвалифицированные, которых у нас действительно нет», — сказал мэр.

В мае ассоциированный эксперт CASE Украина Ульяна Костенко написала, что ежегодно население Украины сокращается примерно на 320 тыс. человек, что соразмерно населению областного центра вроде Винницы.

В апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Киев попытается привлечь больше мигрантов из Африки, чтобы компенсировать нехватку рабочих рук. Также в апреле Буданов отметил, что «никто не вернется» на Украину просто так, и эти иллюзии нужно «отбросить».

В марте глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал, что ежегодно Украина теряет около 300 тыс. человек, что свидетельствует о серьезном демографическом кризисе в стране.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин сообщил, что с начала украинского конфликта страну покинуло более 5 млн граждан.

Ранее на Украине назвали «очень низким» уровень рождаемости в стране.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!