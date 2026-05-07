Власти Бразилии заявили, что Трамп не думает вторгаться на Кубу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что американский лидер Дональд Трамп не собирается вторгаться на Кубу. Об этом сообщает ТАСС.
«Трамп сказал, что не думает о вторжении на Кубу», — отметил да Силва, выразив надежду, что правильно понял перевод его слова.
2 мая Трамп в ходе мероприятия во Флориде пригрозил захватить Кубу, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам страны.
1 мая Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. В документе отмечалось, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики».
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Глава российского государства отметил, что Москва всегда была на стороне Кубы.
Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.