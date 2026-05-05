«Жителям лучше покинуть город»: Минобороны пояснило, что будет с Киевом при срыве перемирия

Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая в честь Дня Победы и заявила, что рассчитывает на аналогичный шаг со стороны Украины. Вместе с тем в Минобороны прокомментировали заявления Владимира Зеленского об ударах по Москве. В ведомстве предупредили об ответе и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов покинуть город.

В соответствии с решением президента Владимира Путина Россия объявила 8 и 9 мая перемирие в честь празднования 81-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что российские власти «рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру».

При этом в Минобороны обратили внимание на заявление Владимира Зеленского, сделанное сегодня в Ереване на саммите европейского политического сообщества. В нем содержатся угрозы нанесения удара по Москве 9 мая. В ведомстве подчеркнули, что в случае попыток срыва перемирия и ударов по российской столице по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар», от которого Россия ранее воздерживалась по гуманитарным соображениям.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заявили в Минобороны РФ.

На это предупреждение уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он не получал от России каких-либо официальных предложений по поводу условий прекращения боевых действий. Он заявил, что, с его точки зрения, «человеческая жизнь ценнее, чем празднование какой-то годовщины» (Дня Победы 9 мая. — «Газета.Ru»).

Зеленский не выразил прямого согласия или несогласия с предложенным Россией перемирием. Вместо этого он заявил, что Украина в ночь с 5 на 6 мая объявляет «режим тишины» и «будет действовать зеркально, начиная с этого момента».

Позицию Зеленского поддержал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мир не может ждать «парадов» и «празднеств». Если Москва готова прекратить военные действия, она может сделать это уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и обратиться к дипломатии», – написал он в соцсети Х.

«Украине не нужно перемирие»

Впервые о перемирии на День Победы было объявлено 29 апреля во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер поддержал это решение, указав, что праздник символизирует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

В Киеве эту инициативу сразу же не поддержали. В телефонном интервью Bloomberg Владимир Зеленский заявил, что ««Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России».

Вслед за этим 4 мая во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский высказал угрозы в адрес России, сообщив о возможной атаке беспилотников ВСУ на парад в Москве 9 мая.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал Зеленский.

«Прощупывают систему ПВО»

В ночь на 4 мая украинский беспилотник попал в жилой дом на улице Мосфильмовской в Москве. Обошлось без раненых и жертв. Пострадавший ЖК расположен рядом с Третьим транспортным кольцом, примерно посередине между МКАД и Кремлем.

По мнению военкора Александра Коца, таким образом ВСУ прощупывают системы ПВО российской столицы, проводят «разведку боем» и ищут уязвимые места для возможного нанесения удара.

«Логика Киева прозрачна: 9 мая — пиковая политическая чувствительность. Любое видео с обломками над Москвой, любая задержка парада, любой дым в кадре — это информационная победа для Запада и украинской пропаганды. Цель — не разрушения, а картинка и паника», — написал Коц.

Украинское издание «Страна.ua» также полагает, что Зеленский 9 мая попытается нанести удар по Москве «ввиду соблазнительности такого варианта для него со многих точек зрения» (информационной, геополитической и даже внутриполитической). Препятствием для этого может стать позиция президента США Дональда Трампа, но только в случае, если он пригрозит Зеленскому серьезными последствиями наподобие прекращения поставки разведданных.