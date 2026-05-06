На Украине высказались о соблюдении перемирия на День Победы

РБК-Украина: Киев будет действовать зеркально на 9 мая
Украина на День Победы будет действовать «зеркально», и если Россия не станет атаковать ВСУ, то и Киев от этого откажется. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник во власти.

По его словам, если Россия начнет атаки, то и Украина будет действовать так же, а если ударов не будет, то в таком случае и Киев не станет их наносить.

«Если они там в Москве переживают, то они знают, как [с нами] связаться», — сказал источник.

При этом высокопоставленный украинский чиновник рассказал Kyiv Independent, что Украина «не видит смысл» соблюдать перемирие «ради парада». Также 6 мая советник министра обороны Украины Сергей Стерненко отметил, что Киев не будет соблюдать перемирие на 9 мая.

4 мая Минобороны России сообщило о том, что Россия объявила перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о введении «режима тишины», который должен начаться с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он также сказал, что не получал официальных предложений о перемирии на 9 мая.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.

 
