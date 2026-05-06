В России вычислили ловушку Зеленского в преддверии Дня Победы

Политолог Пинчук: предложенное Зеленским перемирие может быть ловушкой для РФ

Предложенное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие, которое началось с полуночи 6 мая, может быть ловушкой для России. Об этом заявил доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в беседе с «Царьградом».

Он напомнил, что прежде российская сторона предложила перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Зеленский изначально отверг эту инициативу, но затем изменил свое мнение, призвав к перемирию без конечных рамок. Таким образом его предложение носит бессрочный характер, указал эксперт.

«Они нас через эту инициативу пытаются вернуть к большой переговорной стратегии, то есть принудить Россию к перемирию», — отметил Пинчук.

По его мнению, Зеленский хочет лишить РФ возможности реализовать свои интересы в рамках переговоров.

В полночь 6 мая вступило в силу объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие. Говоря о перемирии, политик указал, что украинская сторона «будет действовать зеркально».

До этого в Минобороны РФ предупредили Зеленского, что ВС России нанесут удар по центру Киева, если ВСУ атакуют Красную площадь во время празднования Дня Победы. В ведомстве добавили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.