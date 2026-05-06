«Прилетит нам — получат мощнее и больнее»: Украина отказалась от перемирия с Россией на 9 Мая

В минобороны Украины заявили, что Киев не будет соблюдать перемирие с Россией, которое ранее объявил президент Владимир Путин. Советник главы ведомства Сергей Стерненко пояснил, что российские атаки в ночь на 6 мая нивелируют режим прекращения огня. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов соблюдать режим тишины с 6 мая. Москва официально не приняла это предложение. Несмотря на это, на Украине Россию уже обвинили в его нарушении.

Украинская армия не будет соблюдать перемирие на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

«Россияне нарушили режим тишины и совершили ряд атак на Украину. Эти действия... нивелируют объявленное [президентом РФ Владимиром] Путиным «перемирие» на 9 Мая», — написал он в своем Telegram-канале.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов соблюдать режим прекращения огня с полуночи 6 мая. Глава МИД страны Андрей Сибига отметил, что Москва продолжила атаки, несмотря на заявление украинского лидера. По словам дипломата, российские удары продолжались всю ночь 6 мая — ВС РФ атаковали Украину 108 дронами и тремя ракетами. «Страна.ua» сообщила о прилетах в Запорожье, Харькове, Кривом Роге, Херсоне и Сумах.

В то же время командование Воздушных сил ВСУ заявило, что атаки начались еще до вступления в силу объявленного Зеленским режима прекращения огня — вечером 5 мая. Какие из ударов произошли после, командование не уточнило.

Президент Украины пока официально не комментировал удары по территории страны и судьбу перемирия.

Москва официально не соглашалась на предложение Зеленского — президент России Владимир Путин, объявляя перемирие, заявил, что оно будет действовать 8 и 9 мая. Украина ввела режим прекращения огня в одностороннем порядке, при этом прямо перед вступлением его в силу ВСУ атаковали крымский Джанкой. В результате удара украинских беспилотников погибли пять человек.

Параллельно с этим украинская армия также ударила по Севастополю. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, средства ПВО сбили четыре дрона в районе села Верхнесадовое и на Северной стороне. Минобороны России сообщало, что всего в ночь на 6 мая над российскими регионами, а также акваторией Черного моря было уничтожено 53 БПЛА.

Российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя объявленный Киевом режим тишины в беседе с «Лентой.ру», отметил, что 6 мая для России — ни с чем не связанная дата. Однако даже в этом случае, по его словам, Украина воспользовалась «террористическими методами».

«Пусть не придумывают эти варианты, что за несколько минут они запустили, мы уже ответили после перемирия, ведь специально был нанесен удар по Джанкою буквально за минуты до наступления украинского срока начала перемирия. Понятно, что это провокация очередная», — подчеркнул он.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам выразил мнение, что это сделано это было для того, чтобы спровоцировать Россию на срыв мирной инициативы. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также отметил, что Украина никогда не выполняет свои обязательства по такого рода гуманитарным действиям.

«Зеленский попытался в ответ на российскую инициативу о режиме прекращения огня на празднование Дня Победы ввести некий «политический КВН» и, по сути, продемонстрировал полное отсутствие способностей, желания и подходов для обеспечения тех заявлений, которые сделал самостоятельно», — заявил он в разговоре с ТАСС.

«Получат мощнее и большее»

Еще до объявления режима тишины президент Украины пригрозил России украинскими дронами на параде по случаю Дня Победы в Москве. В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что в случае попыток срыва перемирия и атак на Москву по центру Киева «будет нанесен ответный, массированный ракетный удар». Ведомство предупредило жителей украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

«Прилетит нам — получат значительно мощнее и больнее. Время шутить, время жалости, время действовать хирургически закончилось. Теперь будет жесткий ответ, и весь народ российский поддержит своего президента в таком решении», — заявил Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».