Зеленский назвал несерьезным решение Путина о перемирии на День Победы

Зеленский: Украина не получала предложений о прекращении огня на 9 Мая

Украина не получала предложений о прекращении огня в зоне боевых действий на День Победы. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, его цитирует телеканал «Новости.Live».

Зеленский также назвал несерьезной идею об организации перемирия на период празднования Дня Победы.

«Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьезно. У нас праздников нет», — сказал он.

До этого Минобороны России сообщило, что в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне объявлено перемирие в зоне СВО, решение принято в соответствии с предложением президента РФ Владимира Путина.

В Москве выразили надежду, что Киев последует примеру российских властей. Вместе с тем, подчеркнули в министерстве, Вооруженные силы РФ примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий 9 мая.

Предыдущее перемирие президент России объявлял в честь праздника Пасхи.

Ранее Путин заявлял, что верит в примирение России и Украины.