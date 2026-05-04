В России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы

Alexei Maishev/Host agency RIA Novosti/Reuters

Украина может попытаться испортить День Победы в России, нужно быть готовыми к провокациям. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Перед главным праздником страны — Днем Победы — нам надо быть особенно бдительными. Фашисты, неонацисты, бандеровцы обязательно попытаются что-то придумать», — заявил Дандыкин.

По его словам, у них есть нацеленность «пакостничать везде».

До этого Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

В ответ на это член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предупредил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский получат кратный ответ в случае попыток ВСУ нанести удар по параду Победы в Москве 9 Мая.

Ранее премьер Эстонии поддержал удары Украины вглубь России.

 
