Трамп назвал возможные сроки заключения сделки с Ираном

Трамп не исключил, что сделка с Ираном может быть заключена до 14 мая

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью вещательной компании PBS, что Соединенные Штаты и Иран могут заключить сделку до его поездки в КНР в середине мая.

«Это возможно, да», — сказал он.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что в мае Трамп совершит визит в Китай. По ее словам, давно ожидавшаяся встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином пройдет в Пекине 14 и 15 мая.

6 мая портал Axios написал, что переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. По информации СМИ, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

В конце апреля президент России Вадимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом заявил об устойчивом курсе РФ на «всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса». Он также поделился некоторыми соображениями по урегулированию существующих разногласий между Вашингтоном и Тегераном, связанными с иранской ядерной программой.

Ранее Трамп пригрозил Китаю «большими проблемами» в случае помощи Ирану.