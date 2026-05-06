СМИ узнали, где могут пройти переговоры США и Ирана

Axios: переговоры США и Ирана по соглашению могут пройти в Исламабаде или Женеве

Переговоры между США и Ираном по деталям мирного соглашения могут пройти в Пакистане или Швейцарии. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным Axios, Соединенные Штаты близки к соглашению с Ираном о прекращении войны. Вашингтон ожидает ответа от Ирана в течение 48 часов по ключевым пунктам одностраничного меморандума о взаимопонимании, состоящего из 14 пунктов. В этом документе будет содержаться требование о прекращении боевых действий и начале 30-дневного периода переговоров.

«Дальнейшие переговоры могут состояться либо в Исламабаде (Пакистан), либо в Женеве (Швейцария)», — говорится в материале.

До этого США решили приостановить операцию «Проект «Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

Ранее госсекретарь США высказался об иранской программе обогащения урана.