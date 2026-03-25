В Белом доме раскрыли, когда Трамп посетит Китай

В Белом доме сообщили, что Трамп посетит Китай с 14 по 15 мая

Президент США Дональд Трамп совершит визит в Китай с 14 по 15 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, давно ожидавшаяся встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Китае пройдет в Пекине 14 и 15 мая.

Также Левитт заявила, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп и ее муж примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань с ответным визитом в Вашингтоне позже в текущем году.

17 марта Трамп объявил о переносе своего визита в Китай и встречи с председателем КНР.

16 марта Левитт сообщила, что визит президента США в Китай в конце марта — начале апреля может быть отложен из-за военной операции против Ирана.

20 февраля агентство Reuters написало со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля. Знакомые с планом подготовки этой поездки источники сообщили, что в программу визита должны войти двусторонние переговоры президента Соединенных Штатов с Си Цзиньпином.

Через неделю США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности в регионе.

Ранее Трамп заявил, что РФ и Китай уважают США.