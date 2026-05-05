Буданов допустил продление перемирия с Россией при одном условии

V_Zelenskiy_official/Telegram

Предложенный Украиной «режим тишины», который должен наступить в ночь на 6 мая, может дать надежду на установление устойчивого мира, и оно продолжится, если будет взаимным. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

«Перемирие, которое ввела Украина, свидетельствует об истинном желании мира с нашей стороны. Не в привязке к каким-то датам ради насаждения идеологических догм, а ради сохранения человеческой жизни и восстановления безопасности. Если прекращение огня, объявленное президентом, будет взаимным, мы продолжим его. И это даст нам пусть небольшую, но надежду на установление устойчивого мира», — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, предложив «режим тишины», якобы продемонстрировал свою «преданность миру». Буданов также сказал, что Киев «внимательно следит» за действиями российской стороны и готов «к любому развитию событий».

4 мая Минобороны России сообщило, что в честь Дня Победы объявляется перемирие в зоне СВО с 8 по 9 мая. Российские власти выразили надежду на то, что Киев согласится с этим предложением. Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Также он заявил, что Украина не получала официальных предложений о прекращении огня на 9 мая.

Кроме того, 4 мая Зеленский выступил с угрозой в адрес Москвы, допустив возможность атаки во время парада 9 мая в Москве. В Минобороны России предупредили, что в случае атаки по центру Киева будет нанесен ответный удар.

Ранее Келлог призвал Россию «начать переговоры» по Украине.

 
