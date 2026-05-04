В МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы

Минобороны России обратило внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Красную площадь во время празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В министерстве предупредили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попытается реализовать свой преступный замысел, чтобы сорвать празднование 9 Мая. В ведомстве добавили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

На фоне возможных провокаций со стороны властей Украины в Минобороны России призвали жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств своевременно покинуть город в случае ответных ударов.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. До этого он отверг инициативу президента России о временном перемирии в честь 81-летней годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. По его мнению, подобный шаг может привести к улучшению позиций ВС РФ на поле боя.

Несмотря на отказ Зеленского, президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая.

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского, назвав его «нацистом».