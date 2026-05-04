Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В МО РФ пообещали ударить по центру Киева при попытке ВСУ сорвать День Победы

Минобороны РФ обратило внимание на угрозы Зеленского ударить по Москве 9 Мая
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Минобороны России обратило внимание на угрозы президента Украины Владимира Зеленского атаковать Красную площадь во время празднования Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В министерстве предупредили, что Вооруженные силы (ВС) России нанесут ответный удар по центру Киева, если Украина попытается реализовать свой преступный замысел, чтобы сорвать празднование 9 Мая. В ведомстве добавили, что Россия, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

На фоне возможных провокаций со стороны властей Украины в Минобороны России призвали жителей Киева и сотрудников иностранных диппредставительств своевременно покинуть город в случае ответных ударов.

4 мая Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Ереване пригрозил, что на праздновании Дня Победы в Москве 9 мая могут появиться украинские дроны. До этого он отверг инициативу президента России о временном перемирии в честь 81-летней годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. По его мнению, подобный шаг может привести к улучшению позиций ВС РФ на поле боя.

Несмотря на отказ Зеленского, президент РФ Владимир Путин объявил временное перемирие в зоне СВО 8 и 9 мая.

Ранее Захарова ответила на угрозы Зеленского, назвав его «нацистом».

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!