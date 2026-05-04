Зеленский угрожает ударом по параду 9 мая в Москве

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность атаки во время парада 9 мая в Москве, посвященного Дню Победы. Об этом он сказал на открытии саммита европейского политического сообщества в Ереване, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

По словам Зеленского, украинские беспилотники могут долететь до места проведения парада.

«Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», — сказал он.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет не только без колонны военной техники, но и без участия воспитанников суворовских военных и нахимовского училищ, а также кадетских корпусов. Однако авиационная часть парада все-таки состоится. По информации оборонного ведомства, самолеты российских пилотажных авиагрупп пролетят над Красной площадью 9 мая. В завершение мероприятия штурмовики Су-25 раскрасят небо столицы в цвета российского флага.

Главное событие 9 мая — торжественный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Праздничное мероприятие на Красной площади проходит ежегодно: в этот день в Москву прибывают главы иностранных государств, а жители и гости столицы выходят на улицы, чтобы вживую увидеть шествие. Как пройдет парад Победы в 2026 году, кто примет участие в мероприятии и когда состоится генеральная репетиция — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали, когда объявят список гостей парада ко Дню Победы.

 
