Глава украинского минкульта раскритиковала любовь граждан к российскому контенту

Граждане Украины до сих пор часто потребляют русскоязычный контент из-за отсутствия в медиапространстве страны достаточного количества альтернатив. Об этом в интервью изданию Kyiv Independent рассказала министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная.

Она напомнила, что, согласно недавнему исследованию, 71% украинцев регулярно смотрит или слушает российский контент, а 25% делают это ежедневно. И этот факт министр назвала «плохим».

«Это плохо. Но важно понимать, почему это происходит. Дело не в том, что люди являются поклонниками России или разделяют российские ценности. В основном это происходит по привычке и, что более важно, потому что в медиапространстве просто недостаточно украинских альтернатив», — отметила Бережная.

По словам министра, для Киева «абсолютно необходимо» продвижение и поддержка создания украинского «культурного контента». Она отметила, что это важнее, чем «просто ограничивать» российскую культуру. Также Бережная рассказала, что уже существует программа «Тысяча часов украинского контента», которая включает в себя фильмы, сериалы, анимацию, музыку и другие виды медиа на украинском языке. И предполагается, что после инвестиций в размере $92 млн украинский контент «вытеснит российский».

В мае издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса в приложении «Киев цифровой» сообщило, что только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке.

В марте украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что русский язык подавляет украинский даже во Львове, и граждане страны «слишком легко» его усваивают. Также Ивановская в конце января отметила, что украинцы по-прежнему пользуются русским языком в ситуациях, не регламентированных законодательством.

Также в апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сказал, что запретить русский язык в украинских школах нельзя, так как это нарушит нормы Евросоюза.

Ранее Захарова рассказала о популярности русского языка на Украине.