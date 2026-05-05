Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава украинского минкульта раскритиковала любовь граждан к российскому контенту

Министр Бережная: в медиапространстве Украины недостаточно контента на мове
Armando Franca/AP

Граждане Украины до сих пор часто потребляют русскоязычный контент из-за отсутствия в медиапространстве страны достаточного количества альтернатив. Об этом в интервью изданию Kyiv Independent рассказала министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная.

Она напомнила, что, согласно недавнему исследованию, 71% украинцев регулярно смотрит или слушает российский контент, а 25% делают это ежедневно. И этот факт министр назвала «плохим».

«Это плохо. Но важно понимать, почему это происходит. Дело не в том, что люди являются поклонниками России или разделяют российские ценности. В основном это происходит по привычке и, что более важно, потому что в медиапространстве просто недостаточно украинских альтернатив», — отметила Бережная.

По словам министра, для Киева «абсолютно необходимо» продвижение и поддержка создания украинского «культурного контента». Она отметила, что это важнее, чем «просто ограничивать» российскую культуру. Также Бережная рассказала, что уже существует программа «Тысяча часов украинского контента», которая включает в себя фильмы, сериалы, анимацию, музыку и другие виды медиа на украинском языке. И предполагается, что после инвестиций в размере $92 млн украинский контент «вытеснит российский».

В мае издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса в приложении «Киев цифровой» сообщило, что только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке.

В марте украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что русский язык подавляет украинский даже во Львове, и граждане страны «слишком легко» его усваивают. Также Ивановская в конце января отметила, что украинцы по-прежнему пользуются русским языком в ситуациях, не регламентированных законодательством.

Также в апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сказал, что запретить русский язык в украинских школах нельзя, так как это нарушит нормы Евросоюза.

Ранее Захарова рассказала о популярности русского языка на Украине.

 
Теперь вы знаете
Как действовать при ракетной и беспилотной опасности в 2026 году. Спокойная памятка для мирных жителей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!