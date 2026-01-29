Размер шрифта
На Украине пожаловались на использование русского языка гражданами

Омбудсмен Ивановская: украинцы используют русский язык, когда это не запрещено
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинцы по-прежнему широко используют русский язык в ситуациях, не регламентированных законодательством. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины в интервью YouTube-каналу «Киев FM».

По ее словам, такая практика недопустима.

«Даже если ты у себя на работе решаешь не какой-то деловой вопрос, а обсуждаешь свою собачку или котика, ты все равно должен это делать на государственном языке, потому что ты все равно в публичном пространстве, ты на работе», – подчеркнула Ивановская.

Омбудсмен добавила, что, судя по поступающим жалобам, украинцы зачастую переходят на русский язык в ситуациях, не связанных с выполнением рабочих обязанностей, что противоречит ее представлениям о правильном применении языковых норм.

25 января во время выступления на пресс-конференции в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский неожиданно перешел на русский язык. Требуя от своих партнеров предоставления гарантий безопасности, украинский президент произнес вместо украинского слова «можливiсть» русское слово «возможность».

Ранее на Украине наблюдался рост использования украинского языка после 2022 года, но этот потенциал уже исчерпан.
 
