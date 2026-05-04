Стало известно, сколько жителей Киева говорят только на украинском языке

Только треть жителей Киева говорят исключительно на украинском языке. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты опроса в приложении «Киев цифровой».

В публикации отмечается, что 14% горожан говорят на украинском только в госучреждениях, 13% — в магазинах и кафе, 11% — на рабочем месте, еще 9% — на культурных мероприятиях.

6% киевлян используют украинский в учебных заведениях, 4% — дома, еще 4% — преимущественно общаются на русском.

7% горожан затруднились с ответом, поскольку используют оба языка.

В апреле министр культуры и вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины Татьяна Бережная со ссылкой на результаты исследования заявила, что 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент, а 25% делают это ежедневно.

По словам министра, ради изменения ситуации государство должно «создать все условия для создания качественной украинской альтернативы, чтобы украинского контента и культурного продукта становилось много в разных сферах».

Ранее сообщалось, что русский язык на Украине считают привилегией властной элиты.