Зеленский захотел усадить Европу за стол переговоров по Украине

Европа должна быть представлена за столом переговоров по Украине, а также необходимо выработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Нам нужно сфокусироваться на том, что будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нужно продолжать давление, и нам нужен мир – конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров», — считает Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сейчас Украина находится в постоянном контакте с США и понимает «их видение и позицию», однако, по его мнению, «было бы хорошо выработать один общий европейский голос для разговора с русскими».

24 апреля спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что Киев очень тесно взаимодействует с европейскими партнерами, информирует их о ходе переговоров и координирует позицию с союзниками.

В марте Зеленский рассказал, что продолжает добиваться участия европейских стран в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Также в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны хотят участвовать в переговорах между Россией, Украиной и США, подливая при этом «масло в огонь». Также в феврале Захарова говорила, что Европа находится в состоянии абсолютной униженности вне стола переговоров по Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров в феврале сказал, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейцы не участвуют в переговорах, так как их заявления не помогают решить конфликт миром, а способствуют его продолжению.

Ранее Мерц заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине.