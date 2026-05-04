Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Зеленский захотел усадить Европу за стол переговоров по Украине

Зеленский: нужна общая европейская позиция для диалога с Россией
Khalil Hamra/AP

Европа должна быть представлена за столом переговоров по Украине, а также необходимо выработать общую европейскую позицию по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале офиса президента Украины.

«Нам нужно сфокусироваться на том, что будем делать, если Россия не завершит эту войну. Нужно продолжать давление, и нам нужен мир – конечно, это номер один. Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров», — считает Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что сейчас Украина находится в постоянном контакте с США и понимает «их видение и позицию», однако, по его мнению, «было бы хорошо выработать один общий европейский голос для разговора с русскими».

24 апреля спикер украинского МИД Георгий Тихий сообщил, что Киев очень тесно взаимодействует с европейскими партнерами, информирует их о ходе переговоров и координирует позицию с союзниками.

В марте Зеленский рассказал, что продолжает добиваться участия европейских стран в переговорах по урегулированию украинского кризиса.

Также в апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны хотят участвовать в переговорах между Россией, Украиной и США, подливая при этом «масло в огонь». Также в феврале Захарова говорила, что Европа находится в состоянии абсолютной униженности вне стола переговоров по Украине.

Глава российского МИД Сергей Лавров в феврале сказал, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что европейцы не участвуют в переговорах, так как их заявления не помогают решить конфликт миром, а способствуют его продолжению.

Ранее Мерц заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!