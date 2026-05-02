Европейский лидер забил тревогу из-за вывода американских войск из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о «распаде» Североатлантического альянса из-за решения США сократить численность военнослужащих в Германии. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Наибольшую угрозу для трансатлантического сообщества представляют не его внешние враги, а продолжающийся распад нашего альянса», — написал Туск.

В связи с этим он призвал сделать «все необходимое», чтобы обратить вспять эту «катастрофическую тенденцию».

До этого сообщалось, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии. 30 апреля президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может сократить американский военный контингент на территории Германии.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, соответствующее решение было принято по итогам всестороннего пересмотра размещения сил ведомства в Европе и с учетом требований театра военных действий. Ожидается, что вывод американских военных из Германии займет от полугода до года.

Также высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS назвали этот шаг сигналом недовольства Трампа уровнем помощи, которую страны ЕС оказали США в конфликте с Ираном.

