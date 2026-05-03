Профессор оценил вывод американских войск из Германии

Вывод 5 тысяч американских солдат из Германии носит скорее символический, чем «существенный» характер. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала.

«Пока неясно, куда будут передислоцированы эти войска: вернутся ли они в Соединенные Штаты или будут переброшены в Восточную Европу? В последнем случае возникнет парадоксальный эффект: Трамп, который на самом деле не хотел сближаться с Россией, именно так и поступает», — отметил Масала.

По его словам, уже давно было известно о планах нынешней администрации США «в любом случае» сократить численность своих войск в Европе. При этом он подчеркнул, что более существенной проблемой является то, что соглашение о размещении в Германии ракет «Томагавк» и «Темный орел» больше недействительно.

«Это создает пробел в возможностях, который ослабляет сдерживание России. <…> Европейцы объединили усилия в июне 2024 года для совместной разработки крылатых ракет с дальностью действия более двух тысяч километров, но далеко еще не зашли. На мой взгляд, именно здесь кроется действительно важная проблема в отношении наших интересов безопасности», — отметил он.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение контингента военных США на территории Германии. Затем он распорядился вывести из Германии 5 тысяч американских военных после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Позже Трамп заявил, что американский континент уменьшится более, чем на 5 тысяч солдат.

Американские СМИ написали, что вывод части американских войск из Германии займет от полугода до года. Газета Politico сообщила, что в Пентагоне были ошеломлены словами Трампа о выводе американских военных из ФРГ.

