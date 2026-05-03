Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Профессор оценил вывод американских войск из Германии

Профессор Масала: вывод солдат США из Германии носит символический характер
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Вывод 5 тысяч американских солдат из Германии носит скорее символический, чем «существенный» характер. Об этом в интервью газете Tagesspiegel заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала.

«Пока неясно, куда будут передислоцированы эти войска: вернутся ли они в Соединенные Штаты или будут переброшены в Восточную Европу? В последнем случае возникнет парадоксальный эффект: Трамп, который на самом деле не хотел сближаться с Россией, именно так и поступает», — отметил Масала.

По его словам, уже давно было известно о планах нынешней администрации США «в любом случае» сократить численность своих войск в Европе. При этом он подчеркнул, что более существенной проблемой является то, что соглашение о размещении в Германии ракет «Томагавк» и «Темный орел» больше недействительно.

«Это создает пробел в возможностях, который ослабляет сдерживание России. <…> Европейцы объединили усилия в июне 2024 года для совместной разработки крылатых ракет с дальностью действия более двух тысяч километров, но далеко еще не зашли. На мой взгляд, именно здесь кроется действительно важная проблема в отношении наших интересов безопасности», — отметил он.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение контингента военных США на территории Германии. Затем он распорядился вывести из Германии 5 тысяч американских военных после «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Позже Трамп заявил, что американский континент уменьшится более, чем на 5 тысяч солдат.

Американские СМИ написали, что вывод части американских войск из Германии займет от полугода до года. Газета Politico сообщила, что в Пентагоне были ошеломлены словами Трампа о выводе американских военных из ФРГ.

Ранее европейский лидер забил тревогу из-за вывода американских войск из Германии.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!