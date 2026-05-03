Премьер Польши Туск назвал «абсурдом» перемирие на День Победы

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «абсурдом» перемирие на День Победы, которое предложила Россия. Об этом пишет «Укринформ».

«Это абсурд. Я никоим образом не буду убеждать президента Зеленского соглашаться с таким типом предложения. Если бы была возможность перемирия и прекращения кровопролития не на несколько десятков часов – только потому, что так удобно Путину, – а в качестве вступления к серьезным мирным переговорам, тогда, конечно, Польша будет поддерживать это всеми силами», – отметил Туск.

29 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в честь Дня Победы, а американский лидер эту инициативу поддержал.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что конкретные часы перемирия пока не определены. Также Песков сказал, что реакция Украины для реализации перемирия не нужна.

В интервью Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не нужно перемирие, которое якобы может оказаться «тактическим ходом» со стороны России.

