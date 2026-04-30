Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Украины для реализации перемирия не нужна. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Она (реакция Киева — прим. ред.) и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — сказал представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, ожидалось, что Киев даст хоть какую-то реакцию в плане «адекватных намерений», но пока ничего не было.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время разговора с президентом США подтвердил готовность объявить перемирие в честь Дня Победы. Американский лидер поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что в случае объявления перемирия в зоне боевых действий Киев нарушит соответствующее соглашение, как делал это все предыдущие разы. Чепа напомнил, что недавнее перемирие, которое объявлялось в честь Пасхи, было нарушено Украиной около 2000 раз.

Ранее президенты России и США сошлись в оценке поведения Зеленского.