Песков ответил на вопрос о сроках перемирия с Украиной в честь Дня Победы

Песков: Путин пока не определил конкретные часы перемирия в честь Дня Победы
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пока не определил конкретные часы, в которые будет действовать перемирие в зоне СВО в честь Дня Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу [перемирие] и когда именно прекратит действие, это будет решать президент», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что реакции от Киева на идею о перемирии на День Победы пока не поступало.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с президентом США подтвердил готовность объявить перемирие в честь Дня Победы. Американский лидер поддержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что в случае объявления перемирия в зоне боевых действий Киев нарушит соответствующее соглашение, как делал это все предыдущие разы. Чепа напомнил, что недавнее перемирие, которое объявлялось в честь Пасхи, было нарушено Украиной около 2000 раз.

Ранее Путин и Трамп сошлись в оценке поведения Зеленского.

 
