В конгрессе США призвали создать новую стратегию обороны против России и Китая

Конгрессмен Лье: Россия или Китая могут стереть в порошок военные базы США

Война США и Израиля против Ирана показала, что Вашингтон нуждается в новой стратегии обороны против России и Китая. Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Тед Льё.

«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. Если Иран — армия второго сорта — может значительно повредить базы США, это означает, что Китай или Россия могут стереть в порошок наши зарубежные базы», — отметил он.

Также Лье подчеркнул, что в случае гипотетического конфликта с Россией или Китаем США «исчерпают» свои боеприпасы.

3 мая стало известно о том, что власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором содержатся ключевые условия для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп пообещал скоро рассмотреть направленный Ираном план, однако подчеркнул, что ему трудно представить, что предложения будут приемлемыми. Также 2 мая Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.

При этом 1 мая информационное агентство Associated Press писало, что администрация Трампа официально уведомила конгресс США о том, что считает операцию против Ирана завершенной.

