Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В конгрессе США призвали создать новую стратегию обороны против России и Китая

Конгрессмен Лье: Россия или Китая могут стереть в порошок военные базы США
Kevin Lamarque/Reuters

Война США и Израиля против Ирана показала, что Вашингтон нуждается в новой стратегии обороны против России и Китая. Об этом в соцсети X написал член Палаты представителей США Тед Льё.

«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. Если Иран — армия второго сорта — может значительно повредить базы США, это означает, что Китай или Россия могут стереть в порошок наши зарубежные базы», — отметил он.

Также Лье подчеркнул, что в случае гипотетического конфликта с Россией или Китаем США «исчерпают» свои боеприпасы.

3 мая стало известно о том, что власти Ирана передали США документ из 14 пунктов, в котором содержатся ключевые условия для завершения конфликта. Президент США Дональд Трамп пообещал скоро рассмотреть направленный Ираном план, однако подчеркнул, что ему трудно представить, что предложения будут приемлемыми. Также 2 мая Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.

При этом 1 мая информационное агентство Associated Press писало, что администрация Трампа официально уведомила конгресс США о том, что считает операцию против Ирана завершенной.

Ранее в сенате США уличили Трампа в уловке.

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!