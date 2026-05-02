В сенате США уличили Трампа в уловке

Сенатор США Ван Холлен: письмо Трампа об окончании войны с Ираном — уловка
Письмо президента США Дональда Трампа конгрессу о якобы завершении войны с Ираном является уловкой для того, чтобы обойти запрет на ведение военных действий. Об этом в социальной сети X заявил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен.

«Это фарс. Трамп продолжает блокировать Ормузский пролив, что является актом войны. Это всего лишь очередная попытка обойти конгресс», — написал политик.

По его словам, ни один уважающий себя член Республиканской партии не должен верить письму американского лидера, чтобы не порочить свою репутацию перед избирателями.

Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер, в свою очередь, заявил в X, что послание главы Белого дома — «полная чушь».

На днях Трамп в письмах к лидерам конгресса Соединенных Штатов заявил о «прекращении враждебных действий» против Ирана. Таким образом он пытается обойти ограничения: по закону США президент обязан получить одобрение законодателей, если военные действия продолжаются дольше 60 дней. В действительности же мир между Вашингтоном и Тегераном не заключен: Иран направил Соединенным Штатам уже второе предложение по урегулированию, но Трамп остался им недоволен — как и первым.

В апреле американский журнал The Atlantic написал, что Трамп преподнес подарок президенту России Владимиру Путину, когда начал военную операцию против Ирана и тем самым нанес стратегический удар по Европе и Украине.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.

 
