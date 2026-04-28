Фицо нашел способ, как приехать в Москву на 9 мая

РИА: премьер Словакии Фицо может приехать в Москву на 9 мая на автомобиле
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, скорее всего, поедет в Москву по случаю празднования Дня Победы на автомобиле. Об этом сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

19 апреля Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он раскрыл, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.

Собеседник агентства предположил, что никто из стран, в которые были поданы запросы, не позволит Фицо лететь в Россию через свою территорию.

«Теоретический маршрут через Венгрию, Румынию и Черное море – очень длинный. По моей информации, принято решение добираться в Москву на автомобиле», — рассказал источник.

Словацкий премьер доберется до России через Польшу и Белоруссию. Автомобильное путешествие, в отличии от пролета самолетом, не требует разрешения властей стран, уточнил дипломат.

Ранее в Литве назвали «моральной позицией» отказ пропускать самолет Фицо в Москву к 9 Мая.

 
8 способов спасти деньги от инфляции. От самых верных до сомнительных
