Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Германии испугались неготовности к конфликту с Россией

Политолог Масала: конфликт России и НАТО может случиться раньше 2029 года
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Россия якобы может атаковать европейские страны НАТО до 2029 года, и они к этому не готовы. Об этом в интервью Welt (заблокирован на территории России) заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала.

Аналитик считает, что Москва якобы может использовать слабости альянса в ближайшее время, и для нее нет причин откладывать конфликт.

«Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которых сейчас сосредоточено внимание НАТО. Ожидается скорее, что это произойдет раньше», — сказал он.

Масала отметил, что вооруженные силы Германии «осознают» якобы имеющуюся угрозу со стороны России, однако все еще недостаточно подготовлены к конфликту, а закупка военных систем или ускоренное развертывание беспилотных технологий долгое время игнорировались, подчеркнул он. Также политолог считает, что Германия не готова к гражданской обороне, и министерство внутренних дел «отстает» в разработке соответствующих концепций. По его словам, несмотря на то, что население страны «осознает» угрозу со стороны России, в германском обществе все еще нет консенсуса по поводу возможного конфликта.

В апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва якобы собирается атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев». Затем президент Финляндии Александр Стубб отметил, что он не видит причин атаковать страны НАТО и испытывать на «прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО, и для этого называет Москву своим врагом. Также в конце 2025 года президент России Владимир Путин говорил о готовности «как угодно» зафиксировать обязательство Москвы не атаковать Европу.

Ранее в Венгрии рассказали, почему Россия не будет атаковать ЕС.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!