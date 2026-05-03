Политолог Масала: конфликт России и НАТО может случиться раньше 2029 года

Россия якобы может атаковать европейские страны НАТО до 2029 года, и они к этому не готовы. Об этом в интервью Welt (заблокирован на территории России) заявил немецкий политолог и военный аналитик Карло Масала.

Аналитик считает, что Москва якобы может использовать слабости альянса в ближайшее время, и для нее нет причин откладывать конфликт.

«Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которых сейчас сосредоточено внимание НАТО. Ожидается скорее, что это произойдет раньше», — сказал он.

Масала отметил, что вооруженные силы Германии «осознают» якобы имеющуюся угрозу со стороны России, однако все еще недостаточно подготовлены к конфликту, а закупка военных систем или ускоренное развертывание беспилотных технологий долгое время игнорировались, подчеркнул он. Также политолог считает, что Германия не готова к гражданской обороне, и министерство внутренних дел «отстает» в разработке соответствующих концепций. По его словам, несмотря на то, что население страны «осознает» угрозу со стороны России, в германском обществе все еще нет консенсуса по поводу возможного конфликта.

В апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Москва якобы собирается атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев». Затем президент Финляндии Александр Стубб отметил, что он не видит причин атаковать страны НАТО и испытывать на «прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО, и для этого называет Москву своим врагом. Также в конце 2025 года президент России Владимир Путин говорил о готовности «как угодно» зафиксировать обязательство Москвы не атаковать Европу.

