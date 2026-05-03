В Венгрии рассказали, почему Россия не будет атаковать ЕС

Россия не собирается атаковать Европу, так как Москва не хочет этого и считает, что ЕС «движется к распаду». Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, президент России Владимир Путин не стал бы наносить удары по Европе, так как он «никогда этого не хотел», а также якобы «убежден» в скором распаде ЕС.

«Он считает, что Европа движется по траектории, которая очень скоро приведет к ее распаду. И он бы не захотел рисковать, меняя это положение дел», — отметил Кошкович.

При этом аналитик подчеркнул, что в случае конфликта Европы с Россией, ЕС не сможет предоставить «никакого значимого ответа» Москве.

В апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев». Также СМИ сообщили о подготовке Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании к военному конфликту с Россией.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО, и для этого провозглашает Россию своим врагом.

Также в апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит для России причин атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

В конце 2025 года Путин выражал готовность «как угодно» зафиксировать обязательство Москвы не нападать на Европу.

Ранее стало известно, как Финляндия готовится к войне с Россией.