Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Венгрии рассказали, почему Россия не будет атаковать ЕС

Аналитик Кошкович: Путин никогда не хотел атаковать Европу
Armando Franca/AP

Россия не собирается атаковать Европу, так как Москва не хочет этого и считает, что ЕС «движется к распаду». Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, президент России Владимир Путин не стал бы наносить удары по Европе, так как он «никогда этого не хотел», а также якобы «убежден» в скором распаде ЕС.

«Он считает, что Европа движется по траектории, которая очень скоро приведет к ее распаду. И он бы не захотел рисковать, меняя это положение дел», — отметил Кошкович.

При этом аналитик подчеркнул, что в случае конфликта Европы с Россией, ЕС не сможет предоставить «никакого значимого ответа» Москве.

В апрельском интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы намерена атаковать страны НАТО в течение ближайших «месяцев». Также СМИ сообщили о подготовке Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании к военному конфликту с Россией.

24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа хочет компенсировать «эрозию» в НАТО, и для этого провозглашает Россию своим врагом.

Также в апреле президент Финляндии Александр Стубб заявил, что он не видит для России причин атаковать страны НАТО и «испытывать на прочность» пятую статью альянса о взаимной обороне.

В конце 2025 года Путин выражал готовность «как угодно» зафиксировать обязательство Москвы не нападать на Европу.

Ранее стало известно, как Финляндия готовится к войне с Россией.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на российский порт, новые профессии для альтернативной службы и льгота для рожениц. Главное к утру 3 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!