Трамп отреагировал на новое предложение Ирана по сделке

Трампа не устроила новая версия предложения Ирана по ядерному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам у Белого дома, что остался недоволен последним предложением Тегерана по потенциальной ядерной сделке для разрешения конфликта, передает РИА Новости.

«Они стремятся к соглашению, однако меня оно не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал американский лидер.

При этом президент США намерен в ближайшее время представить свою официальную позицию по этому вопросу.

30 апреля глава Белого дома сообщил Newsmax, что не предоставит Ирану обогащенный уран ни для медицинских, ни для энергетических целей.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

Ранее в США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время.