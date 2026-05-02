Раскрыты детали приезда премьера Словакии в Россию на День Победы

Полет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию займет от четырех до восьми часов. Об этом рассказали в авиадиспетчерских службах Евросоюза, передает ТАСС.

По словам источника, если самолет политика пролетит над нейтральными водами Балтийского моря, то маршрут займет меньше времени, а если над Средиземным морем — больше.

Собеседник агентства также напомнил, что Чехия одобрила пролет Фицо через свое воздушное пространство.

29 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что иностранные лидеры посетят парад Победы. В частности, в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Свое путешествие он совершит на автомобиле, поскольку Литва и Латвия запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония.

Парад Победы в Москве в этом году проведут без военной техники, это решение связано в том числе с террористической активностью Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад состоится, но в усеченном формате. Аналогичные ограничения ввели и в других регионах, например, в Санкт-Петербурге. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо рассказал о реакции Евросоюза на встречи с Путиным.

 
